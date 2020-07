EU vindt 750.000.000.000 euro coronahulp: wat krijgt België? En waarom duurde het zo lang?

Vier dagen en vier nachten hebben de 27 staats- en regeringsleiders in Brussel vergaderd. Heel even leek het record van de langste EU-top ooit – die van Nice, eind 2000 – te sneuvelen, maar een half uurtje voor de deadline kwam er dan toch witte rook. “Deal!”, tweette Europees president Charles Michel. “Wat een onmogelijke missie leek, is toch gelukt”, aldus onze ex-premier. En ook onze premier Wilmès was tevreden. Maar wat heeft België precies binnengehaald? En waarom moest het zo lang duren?