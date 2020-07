Elf leiders testen positief, tientallen anderen in quarantaine: zeker drie Chirokampen geannuleerd

Lendelede / Laakdal - De Chiro heeft in extremis drie jeugdkampen moeten annuleren omdat verschillende leiders met het coronavirus besmet bleken te zijn na een cursus voor monitoren. Het gaat om twee kampen van Chiro Lendelede in West-Vlaanderen en een kamp van Chiro Klein-Vorst uit de Antwerpse gemeente Laakdal. Iedereen die betrokken was bij de laatste voorbereidingen van de zomerkampen is getest en zit voorlopig in quarantaine.

De besmetting van de monitor kwam aan het licht na een cursus voor leiders, begin juli in Malle. “Tijdens de cursus zelf had niemand symptomen. Maar een van de deelnemers is twee dagen nadien ziek geworden en heeft positief getest op Covid-19”, zegt Erwin Cools van Chirojeugd Vlaanderen.

Daarop zijn alle 58 deelnemers, die in twee bubbels verdeeld waren, gecontacteerd en getest. “Ondertussen blijken er al elf deelnemers aan de cursus positief te hebben getest, maar dat is een voorlopig cijfer. Nog niet alle resultaten zijn immers bekend”, zegt Cools.

Gevolg is wel dat drie kampen geannuleerd zijn: de kampen van de jongens en meisjes van Chiro Lendelede (West-Vlaanderen) en een kamp van Chiro Klein-Vorst uit de Antwerpse gemeente Laakdal.

“De groepen zouden normaal op 21 juli vertrokken zijn. Maar de kampen zijn in laatste instantie geannuleerd. Tientallen leiders, maar ook kookouders die betrokken waren bij de laatste voorbereidingen en die in de afgelopen dagen in contact waren gekomen met de besmette leiders, zitten nu in quarantaine in afwachting van de resultaten van hun test”, zegt Erwin Cools.

Hij wijst erop dat de Chiro alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen en dat het een goede zaak is dat de besmettingen voor het kamp aan het licht zijn gekomen.

Ook jongerencentrum De Bak in Peer sluit preventief de deuren nadat een van de vrijwilligers positief testte. Maandag werd ook het kamp van de Chiro afgelast, omdat de getroffen vrijwilliger eveneens actief is als leider. Maar dat staat los van de besmettingen tijdens de monitorcursus in Malle, benadrukt de Chiroleiding.

Uit welke andere Chirogroepen leiders deelnamen aan de monitorcursus in Malle, is niet duidelijk. De bewuste cursus zou normaal in de paasvakantie hebben plaatsgevonden maar werd toen uitgesteld door het coronavirus.

