OEFENMATCHEN. AA Gent speelt gelijk tegen Franse promovendus, Zulte Waregem de boot in tegen RWDM

De voorbereiding gaat onverminderd door. Gent en Zulte Waregem werkten op de nationale feestdag een nieuwe oefenmatch af. Terwijl de Buffalo’s de Franse promovendus RC Lens partij gaven, ging Zulte Waregem een tweede keer op rij onderuit. Charleroi kwam dan weer niet verder dan een gelijkspel tegen Visé.

Daags voor het oefenduel tegen Olympique Lyon bracht Thorup een flink herschikt elftal aan de aftrap tegen RC Lens. Tal van beloften kregen zo speelkansen tegen de kersverse Franse eersteklasser die voor rust de partij snel in handen nam en vanop de stip op voorsprong kwam. Op het halfuur kon Botaka – kapitein bij afwezigheid van Odjidja – ook al vanop strafschop gelijkmaken.

Na rust toonde een meer ervaren Lens zich fysiek en tactisch de meerdere in een bijwijlen potig duel. In het slotkwartier mochten nog 9 nieuwe Buffalo’s minuten sprokkelen en zij zorgden voor meer evenwicht. Niangbo trof nog de paal maar Gent boekt dus een eerste gelijkspel tijdens deze voorbereidingsperiode.

Basiselftal AA Gent: Roef, Botaka, Cissé, Arslanagic, Mohammadi, Parmentier, Marreh, Oger, Samoise, Idumbo en Diedhiou

AA Gent (na 73 minuten): Roef, Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Fortuna, Kums, De Bruyn, Owusu, Samoise, Niangbo en Mbayo

Doelpunten:

18’ Sotoca 1-0 (strafschop)

30’ Botaka 1-1 (strafschop)

Zulte Waregem onderuit tegen RWDM

Na de nederlaag tegen OHL van vorige zaterdag kon Zulte Waregem op de nationale feestdag opnieuw niet winnen van een team uit de Proximus League. Tegen RWDM werd het 1-3. Bij Zulte Waregem maakte Laurens De Bock zijn eerste minuten.

Zulte Waregem kwam snel op achterstand toen Ruyssen een voorzet van Houssen binnen gleed. De fusieclub reageerde meteen met pogingen van Kainourgios en Sylla, maar scoren lukte niet. Beide ploegen voetbalden enkele degelijke kansen bij elkaar. Soisalo knalde na een knappe actie op de paal, terwijl Nzuzi aan de overkant geklungel in de Essevee-defensie niet kon afstraffen. Essevee kwam opzetten en verdiende een goal, maar moest toch blij zijn dat het geen tweede tegengoal slikte na nieuw geklungel achterin. Bostyn redde goed.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Nangis de voorsprong van RWDM met een gekruist schot. Opnieuw een tegengoal binnen de eerste tien minuten van een helft voor Zulte Waregem. Dompé scoorde nog de aansluitingstreffer, maar verder dan enkele kleine kansjes kwam Essevee daarna niet meer. Het was zelfs RWDM dat in de laatste minuut zijn voorsprong verder uitbouwde. Zulte Waregem lijdt zo een tweede opeenvolgende nederlaag.

Zulte Waregem: Bostyn, Opare, Thiel, Kainourgios, De Bock (45’ Schamp), Van Hecke, Seck (45’ Sissako), De Smet, Soisalo, Sylla, Dompé

Zulte Waregem na 67’: Bostyn, Pletinckx, Humphreys, Deschacht, Govea, Sissako, Schamp, Bruno, Berahino, Srarfi, Vossen

RWDM: Bossin, Garlito, Nangis, Dequevy (45’ Bangoura), Abderrahmane, Meddour, Nzuzi, Ruyssen (31’ Libert), Crolet, Le Joncour, Walbrecq

RWDM na 60’: Bossin, Boujouh, Mpati, Libert, Ruyssen, Electeur Rommens, Nzuzi (72’ Ly), Bangoura, Guillaume, Lavie

Doelpunten: 8’ Ruyssen (0-1), 54’ Nangis (0-2), 60’ Dompé (1-2), 90’ Guillaume (1-3)

Charleroi niet voorbij Visé

Charleroi kwam al snel op voorsprong tegen Visé. Tsadjout profiteerde van een fout in de thuisdefensie. Iets voor het half uur hield Descamps Jonathan Legear van de gelijkmaker. Na rust kwam Guillaume Gillet tussen de lijnen. Karim Belhocine gebruikte hem voor het eerst als rechtsachter. Hendrickx kreeg nog een kans op vrijschop, maar twintig minuten voor tijd maakte Anisse gelijk. Descotte raakte de paal nog, maar ook Visé kwam nog bijna bij de winnende treffer. De laatste kans was voor Niane, maar de spits miste.

Doelpunten: 11’ Tsadjout 0-1, 69’ Anisse 1-1

Charleroi: Descamps, Busi (46’ Gillet), Zajkov (64’ Nicholson), Dessoleil (46’ Zajkov), Kayembe (46’ Willems), Lazare (59’ Ilaimaharitra), Hendrickx (59’ Morioka), Fall (46’ Gholizadeh), Henen (59’ Delfi), Nkuba (46’ Descotte), Tsadjout (46’ Niane)

