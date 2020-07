Vier leden van zelfde gezin besmet met corona in Opwijk

Opwijk is met tien nieuwe coronabesmettingen de zwaarst getroffen gemeente in de provincie Vlaams-Brabant. Vier van die besmettingen situeren zich binnen hetzelfde gezin. Ook in faciliteitengemeente Linkebeek wordt de situatie op de voet gevolgd.

In Opwijk zijn er de voorbije zeven dagen tien nieuwe coronagevallen op 14.547 inwoners. Omgerekend naar besmettingen per 100.000 inwoners komt dat neer op 69 gevallen. Al twee dagen op rij is er minstens één nieuw geval. In Linkebeek zijn er de voorbije zeven dagen drie nieuwe coronagevallen op 4.671 inwoners. Omgerekend naar besmettingen per 100.000 inwoners komt dat neer op 64 gevallen.

De vier gezinsleden in Opwijk zitten thuis in quarantaine. Burgemeester Albert Beerens (Open VLD) heeft de politie opgedragen om in de gemeente extra controles uit te voeren. Volgens de burgemeester worden de regels door veel inwoners van Opwijk minder strikt toegepast. Hij verwijst naar de horeca en naar de wekelijkse markt, waar mensen al eens vergeten om de nodige afstand te bewaren.

Het schepencollege van Opwijk komt morgen/woensdag samen om eventuele nieuwe maatregelen te bespreken. Er wordt onder meer gekeken naar buurgemeente Merchtem, waar het mondmasker verplicht is tijdens de wekelijkse markt. Ook de lijst met evenementen wordt onder de loep genomen.