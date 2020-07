Oude bekende Aristide Bancé (ex-Beerschot en Lokeren) stopt als international

Aristide Bancé voetbalt niet meer voor de nationale ploeg. De kleurrijke spits uit Burkina Faso houdt op 35-jarige leeftijd bekeken als international. Bancé is een clubhopper pur sang en kwam op zijn wereldreis ook in België langs, waar hij eerst voor Lokeren en nadien voor Beerschot voetbalde. Momenteel voetbalt hij nog voor Horoya AC in Guinee.

Bancé - die in Ivoorkust geboren werd maar de Burkinese nationaliteit heeft - was als international goed voor 22 doelpunten in 73 interlands. Hij was eveneens aanvoerder van zijn land.

Met Burkina Faso bereikte de aanvaller onder het trainerschap van Paul Put de finale van de Afrika Cup in 2013. Daarin was Nigeria te sterk. In 2017 pakte het land brons.