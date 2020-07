Het Louvre, Firenze én Griekenland, verstopt achter een groene deur

Vandaag bezoeken we het Louvre in Parijs. En het Museo Archeologico ­Nazionale van Napels. En het British Museum in Londen. En de Galleria dell’Accademia in Firenze. Op ons gemak, en zonder fotobommers, kunnen we zelfs een selfie met de David van Michelangelo maken. En dat allemaal na een voetreis van nog geen half uur van de Brusselse Grote Markt.