Vlaanderen zoekt 60 ‘tuinrangers’ die meer vogels en vlinders naar uw tuin moeten lokken

Vlaanderen is op zoek naar een eerste lading van bijna zestig ‘tuinrangers’. Dat zijn vrijwilligers die in hun buurt mensen helpen om hun tuin “natuurvriendelijker én klimaatrobuuster” te maken. Iets wat niet lukt met alleen maar een strakke gazon. “Wie onze tips volgt, ziet opnieuw meer vogels en vlinders opduiken in zijn tuin.”

De Vlaming is verslaafd aan zijn gazon. En dat heeft een groot nadeel: op het vlak van ecologie heeft gras weinig meerwaarde, waardoor zulke tuinen er vaak doods bijliggen. ‘Tuinrangers’ moeten daar nu verandering in brengen. Het Agentschap Natuur en Bos en vormingscentrum Inverde zoeken er in deze eerste fase bijna zestig. Zo’n tuinranger gaat als vrijwilliger aan de slag om mensen in zijn of haar buurt te helpen om meer leven en diversiteit te creëren in hun tuin.

“Veel mensen willen hun tuin wel natuurvriendelijker maken, maar weten niet waar te beginnen. De tuinrangers – die na een opleiding eind dit jaar aan de slag gaan – helpen dan met tal van tips, bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat vogels en vlinders de weg weer vinden naar je stadstuintje”, zegt Werner Van Craenenbroeck van Inverde. Wil je meer vogels, moet je er onder meer voor zorgen dat je planten hebt staan die rupsjes aantrekken: “Koolmeesjes eten er duizenden van.”

Doel van alle aanpassingen: meer leven creëren in je tuin, “zodat je als het ware in je eigen tuin op safari kan, omdat er zoveel leven zit”. Bijkomend voordeel is dat natuurvriendelijke tuinen beter tegen hitte en droogte kunnen, waardoor je tijdens een hete zomer niet de hele tijd tegen een uitgedroogde, rossige gazon aankijkt.

Een stukje natuurgebied

De tuinrangers – die gratis langskomen – gaan eind dit jaar in tien Vlaamse gemeenten van start, om vervolgens stelselmatig uit te breiden naar heel Vlaanderen. Volgens Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) onderschatten mensen vaak hoeveel ze in hun eigen tuin kunnen doen voor de natuur en het klimaat, “ook al is die tuin maar een zakdoek groot”, aldus Demir.

Zo klinkt het ook bij Inverde: “Vlaanderen bestaat voor ongeveer negen procent uit kleine en grote tuinen. Samen kunnen we in feite het grootste natuurgebied van het land creëren”, aldus Inverde-directeur Tom Embo.