Kevin De Bruyne deelt assist uit in ruime zege Manchester City en staat weer stapje dichter bij illuster record van Henry

Manchester City kende dinsdag geen enkele moeite met degradatiekandidaat Watford, waar Kabasele de 90 minuten volmaakte. The Citizens ging op Vicarage Road winnen met 0-4. Raheem Sterling stal de show met twee doelpunten, maar ook Kevin De Bruyne schitterde nog eens. De Rode Duivel deelde alweer een assist uit en staat op 19 stuks dit seizoen. Hij heeft nog één match om het Premier League-record van Thierry Henry (20 assists) te evenaren en eventueel te verbreken. Watford kijkt ondertussen bang achterom en wacht af wat Aston Villa vanavond doet.

Watford stuurde deze week al zijn derde trainer van het seizoen de laan uit. Ondanks een sterke start slaagde Nigel Pearson (ex-OHL) er niet in Watford snel naar veilige oorden te loodsen. The Hornets hadden vooraf maar twee punten bonus op Aston Villa en Bournemouth, respectievelijk 18e en 19e in de stand. Dan is een bezoek van Manchester City geen aangename uitdaging.

Een half uur slaagde de thuisploeg erin de machine van City ietwat te ontregelen, maar dan ontbond Raheem Sterling zijn duivels. De aalvlugge aanvaller kreeg een strakke voorzet van Walker in de voeten, liet het leer een keertje botsen en haalde dan verwoestend uit om de score te openen. Doeman Ben Foster stond aan de grond genageld.

Raheem 'The Goal Machine' Sterling slaat weer toe! ⚽🤖 pic.twitter.com/zsIhKIfxFJ — Play Sports (@playsports) July 21, 2020

Dat het geluk ook niet aan de kant van Watford staat, werd op slag van rust duidelijk. Sterling zette zich achter een elfmeter, Foster hield de inzet met een schitterende save uit het doel. Helaas voor alles wat zwart en geel is botste het leer terug voor de voeten van Sterling, en dat geschenk nam de Engelse international graag aan. 2-0 aan de rust.

Wanneer je écht probeert, maar 2⃣0⃣2⃣0⃣ gewoon niet jouw jaar is...😢 pic.twitter.com/Pn4Qd6DGJ1 — Play Sports (@playsports) July 21, 2020

Assist nummer 19

Op het middenveld deelde Kevin De Bruyne ondertussen zoals wel vaker de lakens uit. Op het uur zette de Rode Duivel zich achter een vrije trap, maar Foster had een prima parade in huis om De Bruyne het scoren te beletten. Enkele minuten later moest hij zich toch een derde keer gewonnen geven. Op een poging van Sterling was hij er nog als de kippen bij, maar in de rebound was Foden sneller dan de Watford-defensie: 3-0.

Foto: AFP

Zonde voor De Bruyne dat Sterling niet zelf het derde doelpunt scoorde, want het had onze landgenoot zijn 19e assist van het seizoen opgeleverd. Die kwam er even later toch. De Bruyne zwiepte een vrije trap in zijn gekende stijl voor doel, Laporte kopte overhoeks voorbij Foster in doel: 4-0 en assist 19 van het seizoen een feit. Nog eentje en hij evenaart het illustere record van Thierry Henry, die bij Arsenal in het seizoen 2002-2003 20 beslissende passes liet noteren. De Bruyne krijgt zondag een laatste kans om de voormalige assistent-bondscoach bij te benen. Tegenstander is het reeds gedegradeerde Norwich. Moet lukken, toch?

Kevin De Bruyne is the first player to be directly involved in 30 Premier League goals this season:



❍ 34 games

❍ 19 assists

❍ 11 goals



Is the voting still open for Friday's award? 👀 pic.twitter.com/691fplfiy3 — Squawka Football (@Squawka) July 21, 2020