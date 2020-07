50 dagen om te doen wat al 423 dagen niet lukt: dit zijn de vier obstakels voor De Wever en Magnette

Sire, geef hen 50 dagen. Meer hopen Bart De Wever en Paul Magnette niet nodig te hebben om verkiezingen te vermijden en een nieuwe regering op de been te brengen. Maar hoewel de coronacrisis hen in elkaars armen dreef, zijn er toch nog een aantal obstakels die genomen moeten worden voor we van een echte doorbraak kunnen spreken. Het is maar zeer de vraag of straks wel lukt wat nu al 423 dagen niet is gelukt. “Er is geen garantie op succes, maar we moeten dit spoor verkennen”, zegt Bart De Wever.