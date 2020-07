Verplichting mondmaskers wordt verruimd én strenger gecontroleerd

Er komt zo goed als zeker een verstrenging van de mondmaskerplicht. Dat bleek dinsdagavond na het Overlegcomité, waar de verschillende regeringen van het land de koppen bij elkaar staken.

Hoe die verstrenging er concreet uitziet, is onduidelijk omdat er nog overlegd wordt met zowel virologen, epidemiologen én juristen, omdat een verstrenging ook juridisch afdwingbaar moet worden gemaakt, en dat laatste blijkt geen evidente zaak.

Er wordt onder meer gedacht aan een verplichting om mondmaskers te dragen in drukke winkelstraten, of andere plaatsen waar ondanks de regels rond social distancing toch heel veel volk bij elkaar komt, denk aan de zeedijk of populaire trekpleisters zoals een dierentuin. Donderdag, wanneer de Nationale Veiligheidsraad vergadert, moet duidelijk zijn hoe de verruiming van de mondmaskerplicht er concreet uitziet.

Sowieso komen er ook strengere controles op de huidige verplichting om mondmaskers te dragen in winkels en op het openbaar vervoer, zo kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan. Nu is het zo dat de politie pas optreedt, wanneer ze door een winkelier of een andere klant worden verwittigd dat iemand in de winkel geen mondmasker draagt.