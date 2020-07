Club Brugge laat aanvaller Loïs Openda op huurbasis naar Vitesse vertrekken

Club Brugge neemt tijdelijk afscheid van Loïs Openda. De 20-jarige spits kende een moeilijk seizoen onder Philippe Clement en heeft nood aan speelminuten. Die hoopt hij te vinden in de Eredivisie, want Openda wordt komend seizoen uitgeleend aan Vitesse. De club uit Arnhem kon wel geen aankoopoptie bedwingen.

Openda speelt sinds 2015 voor Club Brugge, en bonkte onder Ivan Leko op de deur van de eerste ploeg. Afgelopen seizoen had Openda echter moeite om zich door te zetten. Hij kwam 25 keer in actie over alle competities heen, maar slechts zeven keer als bassispeler. De spits kwam ook maar één keer tot scoren en gaf drie assists.

Club Brugge nam geen aankoopoptie op in het contract van Openda. Dat wijst er op dat het erop rekent Openda zelf nog te gebruiken na een seizoen in Nederland, of te kunnen doorverkopen aan een betere competitie.

Loïs Openda trekt op huurbasis naar het Nederlandse Vitesse Arnhem.



Veel succes, Loïs! ????



?? | https://t.co/G9y9tyKeAM pic.twitter.com/wY2OQzuAUN — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 21, 2020

“Veel goals maken”

“Ik ben heel blij met de kans die Vitesse mij geeft”, zegt Openda over zijn overstap. “De laatste twee seizoenen heb ik al behoorlijk wat ervaring op kunnen doen, maar bij Vitesse wil ik de volgende stap in mijn carrière zetten. De vaste spits worden en veel goals maken. Daar ga ik alles voor geven.”

Technisch directeur Johannes Spors verwacht bij Vitesse veel van de jonge aanvaller. “Het was duidelijk dat we op zoek waren naar aanvallende impulsen. Loïs is een pijlsnelle aanvaller, die goed de ruimtes weet te benutten. Loïs staat te boek als een veelbelovend talent, dat zelfs al Champions League-ervaring in de benen heeft. We hopen dat hij zijn ontwikkeling door blijft zetten. Dan gaan we veel plezier aan hem beleven.”