Moordenaar na 35 jaar ontmaskerd door sigarettenpeuk

35 jaar bleef de moord op Paul Aikman onopgelost. Maar nu heeft de politie dankzij nieuwe CSI-technieken de 55-jarige Earl Wilson ontmaskerd. Op basis van sigarettenpeuken die op de plaats delict waren gevonden. Die waren al onderzocht, maar er werd geen match gevonden. Bij nieuw onderzoek, met recente technieken, werden nu wel harde bewijzen gevonden. De dader zat intussen al in de cel voor andere feiten.

Earl Wilson werd maandag beschuldigd van moord met voorbedachten rade op Paul Aikman in 1985. Het lichaam van het slachtoffer werd in september 1985 bij een rustplaats op de Turner Turnpike in Oklahoma gedumpt. De man was met verscheidene messteken omgebracht. Maar nooit werd er een motief of een dader gevonden. Getuigen waren er ook niet. De plaats waar het lichaam werd aangetroffen, was immers afgelegen. Onderzoekers verzamelden destijds wel sigarettenpeuken op de plaats delict. Maar er kon geen DNA-link worden gevonden.

Bij zijn arrestatie werd zijn DNA in een databank gestopt. “Dankzij de vooruitgang op het gebied van DNA-technologie kunnen autoriteiten cold cases opnieuw bekijken en DNA-profielen die destijds al onderzocht werden, opnieuw bekijken om te zien of er toch geen link kan gevonden. Dat was in dit dossier dus het geval”, zegt procureur-generaal Hunter.

Wilson, die een lange criminele geschiedenis heeft, zit sinds 2016 in een gevangenis in Oklahoma voor seksueel misbruik. Hij is al opnieuw verhoord, maar legde nog geen verklaringen of bekentenissen af.

Nabestaanden van het slachtoffer zijn opgelucht dat de zaak eindelijk is opgelost en hopen van de dader te vernemen waarom hij de moord heeft gepleegd. Paul Aikman was een familieman waar niets op aan te merken viel. Waarom net hij moest sterven, is voor de familie altijd een raadsel gebleven. Hopelijk kan Wilson hen nu antwoorden geven.