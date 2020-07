Vandaag een doorbraak? Anderlecht praat verder met Percy Tau

De kans is groot dat Percy Tau (26) de derde aanwinst van Anderlecht wordt. Paars-wit wil de Zuid-Afrikaan huren van het Engelse Brighton & Hove zonder aankoopoptie. De onderhandelingen zijn al opgeschoten, maar vandaag is er nog een (beslissend?) onderhoud. Zolang niet alle handtekeningen zijn gezet, blijft iedereen voorzichtig.

Als Anderlecht Percy Tau vastlegt, maakt hij wel de gevoelige overstap van Jan Breydel naar het Astridpark. Vorig seizoen was het immers Club Brugge dat hem huurde, eveneens zonder aankoopoptie. Percy Tau begon er erg flitsend met 2 goals in zijn eerste twee matchen, maar zakte daarna weg. Uiteindelijk kwam de dribbelaar slechts aan 12 basisplaatsen in 29 competitieduels en bleef hij steken op 3 goals en 4 assists. In Europa kreeg hij wel kansen tegen grote clubs als Real Madrid, PSG en Manchester United.

Anderlecht zelf kent de Zuid-Afrikaan vooral nog van 2 jaar geleden toen hij bij Union in 1B speler van het jaar werd met 26 beslissende acties. De Brusselse traditieclub knikkerde RSCA toen ook uit de beker met 0-3 in een memorabele match, maar Tau moet zich nu nog bewijzen aan de Belgische top. Voor de Brusselaars is een huur zonder aankoopoptie niet zo duur en bij Brighton krijgt Tau maar moeilijk een werkvergunning. Bij Anderlecht moet hij op de flank de concurrentie aangaan met Amuzu, Doku, Takidine, Bakkali en eventueel Verschaeren.