Ervaringsdeskundige Gert Verheyen over gevoelige transfer van Tau: “Hopelijk haalt Anderlecht niet de Percy van na Nieuwjaar”

Als Anderlecht, zijn entourage en eigenaar Brighton Hove & Albion eruit raken, kan Percy Tau (26) de achtste speler worden die nadat hij voor Club Brugge gespeeld heeft, voor Anderlecht uitkomt. Onze analist Gert Verheyen, die zelf een verleden heeft bij beide ploegen, buigt zich over de gevoelige transfer. “Bij mij duurde het wat langer eer de fans me aanvaardden omdat ik van de rivaal kwam. Maar ik denk niet dat Percy Tau daar last van gaat hebben.”