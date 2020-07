Al in 11 Vlaamse gemeentes onderzoek naar bron van coronabesmetting: “Maar mobiele speurteams zijn pas klaar in september”

Al in elf Vlaamse gemeenten is een ‘clusteronderzoek’ geopend, om uit te zoeken wat juist daar het alarmerend hoog aantal besmettingen met het coronavirus veroorzaakt. De mobiele teams, waarvan al in mei voorspeld werd dat ze net voor dit speurwerk nodig zouden zijn, komen er pas in september. “Sneller kon echt niet”, zo klinkt het.