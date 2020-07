Ontgoocheling is groot nadat Chirokampen worden geschrapt door besmettingen bij leiding: “Te traag gereageerd”

De zomerkampen van drie Chiro-afdelingen zijn dinsdag in extremis afgelast omdat verschillende leiders met Covid-19 besmet zijn geraakt tijdens een monitorcursus eerder deze maand. Het gaat om twee kampen van Chiro Lendelede in West-Vlaanderen en een kamp van Chiro Klein-Vorst uit de Antwerpse gemeente Laakdal. Iedereen die betrokken was bij de laatste voorbereidingen van de kampen is getest en zit voorlopig in quarantaine.