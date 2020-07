Arsenal ziet kansen op Europees voetbal slinken na pijnlijke nederlaag tegen degradatiekandidaat Aston Villa

Arsenal staat weer met de voeten op de grond. De Gunners klopten zaterdag nog Manchester City in de FA Cup, maar dinsdagavond ging het pijnlijk onderuit bij Aston Villa. Met Samatta in de basis en Nakamba als invaller boekten de Villains een levensbelangrijke zege in de strijd tegen degradatie. Mahmoud Trezeguet, ex-Anderlecht en Moeskroen, scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Arsenal mag een Europees ticket via de competitie nu vergeten en moet zijn geld zetten op de finale van de FA Cup.