Actrice Natalie Portman richt met groep celebrities vrouwenvoetbalclub op

Een groep celebrities, met actrice Natalie Portman als drijvende kracht, gaat een vrouwenvoetbalclub oprichten. Dat heeft de National Women’s Soccer League (NWSL) dinsdag gemeld. Ook andere beroemdheden uit de film- en sportwereld, zoals Jessica Chastain, Eva Longoria en Serena Williams, steunen het project.

Het is de bedoeling dat de club een team in competitie kan brengen in de lente van 2022. De club zou Los Angeles als thuishaven hebben en krijgt als werknaam Angel City. Het zou de elfde ploeg in de National Women’s Soccer League worden. Louisville FC vervoegt in 2021 de negen huidige teams.

“Vandaag zetten we een spannende stap voorwaarts met de aankondiging van de eerste groep geleid door vrouwen die een club in handen krijgt”, reageerde Natalie Portman, die in 2011 een oscar kreeg voor haar rol in ‘Black Swan’. “Sport is zo’n plezierige manier om mensen bij elkaar te brengen en heeft de kracht om een tastbare verandering teweeg te brengen voor vrouwelijke atleten.”