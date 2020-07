“Percy Tau kan het gelijk van Anderlecht bewijzen”

Een transfer van Club Brugge naar Anderlecht. Ooit was er een tijd dat het gevoelig lag. Percy Tau hoort echter niet in het rijtje van Marc Degryse of Lorenzo Staelens thuis. Ook niet in de schuif Ronald Vargas. Dit is een (potentiële) transfer die veel minder stof doet opwaaien tussen Brugge en Brussel. En daar zijn enkele redenen voor.