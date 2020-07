Moeskroen schiet in actie: 12 transfers in amper 2 dagen

Sinds de overname officieel werd gemaakt, is Moeskroen in actie geschoten op de transfermarkt. In amper twee dagen tijd legden ‘Les Hurlus’ maar liefst twaalf nieuwe spelers vast. Matias Silvestre, Harlem Gnohéré en Beni Badibanga zijn de grootste namen.

Sinds de overname door het Franse Lille officieel werd gemaakt, is Moeskroen in actie geschoten op de transfermarkt. In amper twee dagen tijd legden Les Hurlus liefst twaalf nieuwe spelers vast. Er werden negen jongeren gehaald bij ­Lille. Daarnaast werd met Matias Silvestre (35) een pak ervaring binnengehaald. Er staan er liefst 318 matchen in de Serie A op zijn teller. Les Hurlus haalden ook een oude bekende terug. Harlem Gnohéré (32) maakt de overstap van Steau Boekarest. De aanvaller speelde in 2014 al eens Henegouwen. Ten slotte komt ook Beni Badibanga (24) transfervrij over van Waasland-Beveren.