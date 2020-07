Cercle gestraft door FIFA omwille van uitleenbeurt Liverpool-speler

Cercle Brugge moet een boete betalen van 9.300 euro aan de FIFA na de uitleenbeurt van Isaac Christie-Davies in januari dit jaar. In het huurcontract met Liverpool werd bepaald dat Cercle tussen de 50.000 en 150.000 euro zou moeten betalen als Christie-Davis niet zou starten in minstens de helft van de matchen. Dit is een inbreuk op het TPO-verbod: clubs mogen niet beïnvloed worden door een derde partij. Liverpool kreeg een boete van 14.000 euro, bij een volgende overtreding volgen er zwaardere sancties. Toppunt van alles: Christie-Davis kwam nooit aan spelen toe bij Cercle door een knieblessure.