Zlatan Ibrahimovic loodst Milan, met Alexis Saelemaekers in de basis, langs Sassuolo

AC Milan heeft dinsdag op de 35e speeldag van de Italiaanse Serie A de volle buit veroverd bij Sassuolo. De Milanezen, met Alexis Saelemaekers de hele partij tussen de lijnen, wonnen dankzij twee goals van Zlatan Ibrahimovic met 1-2.

Ibrahimovic (19.) opende de score voor Milan, maar Caputo (42.) zorgde even voor halfweg voor de gelijkmaker op strafschop. Danzkij een nieuwe treffer van Ibrahimovic (45.+2) gingen de bezoekers toch met een voorsprong de kleedkamers in. Thuisspeler Bourabia liep helemaal in het gaatje van de eerste periode tegen zijn tweede geel aan. In de tweede periode veranderde de score niet meer.

Juventus staat in de Serie A aan kop met 80 punten (match minder) en heeft met nog vier wedstrijden voor de boeg de titel binnen handbereik. Revelatie Atalanta volgt voor Inter (72 ptn) en Lazio (69 ptn), die elk een partij minder tellen. Milan is voorlopig vijfde met 59 punten.

Ondertussen raakte ook bekend dat trainer Pioli zijn contract voor twee jaar zal verlengen bij Milan. Nochtans wordt al maanden gespeculeerd dat Milan rond was met Ralf Rangnick om vanaf volgend seizoen over te nemen. Maar volgens zowel Duitse als Italiaanse pers is die deal afgeblazen.

GOAL | Zlatan Ibrahimovic kopt Milan op voorsprong! 💪🔥



0️⃣-1️⃣ #SassuoloMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/2BWRLrtkCy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 21, 2020