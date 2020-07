Trump verwacht dat coronacrisis nog zal verergeren: “We vragen dat je een masker draagt”

Donald Trump heeft dinsdagavond de ernst van de coronacrisis erkend: de Amerikaanse president verwacht dat die eerder zal verergeren dan afnemen. “Het zal helaas erger worden in plaats van beter. Ik zeg het niet graag, maar het is zo”, zei Trump tijdens de eerste van een nieuwe reeks dagelijkse persconferenties in het Witte Huis. De president riep iedereen op om een mondmasker te dragen als de sociale afstand niet kan gegarandeerd worden.

In de Verenigde Staten zijn al 3,89 miljoen besmettingen vastgesteld en zijn bijna 142.000 mensen overleden aan Covid-19. Amerikaans president Donald Trump verklaarde dat “we als één familie rouwen om elk kostbaar leven dat verloren is. Ik zweer dat we een vaccin zullen ontwikkelen en we dit virus zullen verslaan.”

“Het Chinavirus is een kwaadaardige en gevaarlijke ziekte, maar we hebben er veel over geleerd, en over wie er het doelwit van is. En we zijn bezig een krachtige strategie te ontwikkelen”, aldus Trump. “Sommige delen van ons land doen het goed, andere jammer genoeg minder goed. Het zal waarschijnlijk, jammer genoeg, slechter worden voor het beter wordt. Iets wat ik niet graag zeg, maar zo is het. Het is overal ter wereld zo.”

Masker in zijn zak

“We vragen aan iedereen dat je, als je geen social distancing kan waarborgen, een masker draagt”, zei Trump. “Of je een masker nu leuk vindt of niet, het heeft een impact, en we hebben alles nodig wat we kunnen gebruiken.”

Trump had eerder nog verklaard dat hij niet in het openbaar wilde gezien worden met een mondmasker, maar nu haalde hij zijn eigen masker uit zijn jaszak om te tonen dat hij het altijd bij zich heeft en kan dragen als het nodig is. Bijvoorbeeld als hij in een lift staat met beveiligingsagenten. “Ik wil hen ook beschermen. Ik heb geen probleem met maskers. Alles wat mogelijk kan helpen, is goed. (...) Experts zeiden eerst dat maskers niet noodzakelijk goed waren, maar ze zijn nu van mening veranderd, en dat is goed genoeg voor mij.”

Dat hij er vaak geen draagt, is volgens Trump zo als hij afstand kan houden of als iedereen getest is. Volgens Trump wordt hij zelf om de twee à drie dagen getest, maar is het mogelijk dat hij weleens meerdere keren per dag getest zou worden. Dat had zijn perssecretaris verklaard.

Geen hydroxychloroquine meer

Foto: EPA-EFE

Trump liet tijdens zijn persverklaring meerdere grafieken over het virus zien en besprak statistieken, die vooral moesten illustreren dat de VS het relatief goed doen.

De mediane leeftijd van dodelijke slachtoffers is volgens de president 78 in de VS, en overlijdens gebeuren vooral in rusthuizen. Volgens een studie heeft 90 procent onderliggende medische problemen.

Trump benadrukte dat ze de sterftegraad sterk hebben kunnen verlagen en dat de VS het zeer goed doen in vergelijking met de rest van de wereld. “We hebben al verschillende therapieën beschikbaar die de duur en ernst van de ziekte significant verminderen, zoals remdesivir.” Hydroxycholoroquine, een controversieel medicijn dat Trump eerder als wondermiddel prees en zelf innam, vermeldde hij niet meer.

Volgens de president voeren de VS nu per aantal inwoners de helft meer testen uit dan Europa. Doordat het aantal testen drastisch is opgevoerd, worden veel milde en asymptomatische gevallen geïdentificeerd, die zo geïsoleerd kunnen worden. Het aantal hospitalisaties per aantal gevallen is nu minder, en het verblijf korter.

Bovendien ligt het aantal overlijdens volgens Trump nu 75 procent lager dan in midden april. De sterftegraad blijft in verhouding tot het aantal gevallen dalen en ligt in de VS lager dan in de EU en bijna overal elders ter wereld. Trump verklaarde dat de VS ook veel andere landen helpen, vooral met beademingstoestellen. “We blijven goed werk leveren en de dingen zullen beter en beter worden.”

Al plaatste hij toch een kanttekening: “Deze positieve trends kunnen echter veranderen zonder onze blijvende en meedogenloze focus. Zoals je weet hebben we de laatste weken een zorgwekkende stijging gezien in het aantal gevallen in het zuiden.” Ook het aantal overlijdens neemt op sommige plaatsen toe. Naar die zwaargetroffen staten, worden mensen en materiaal gestuurd. Trump benadrukte dat de VS zeer goede voorraden medisch materiaal hebben.

“Virus zal verdwijnen”

Foto: REUTERS

Volgens Trump was de aanvankelijke lockdown noodzakelijk om te voorkomen dat ziekenhuizen overspoeld zouden worden, maar zijn er nu genoeg bedden vrij en wordt alles dus weer opgestart. “Een permanente shutdown is geen optie.” Dat zou onder meer de economie te veel schade toebrengen.

“We hebben miljoenen levens gespaard door onze aanvankelijke shutdown, maar nu begrijpen we de ziekte en vragen we in de plaats daarvan om maskers te dragen, aan social distancing te doen en strikte hygiëne te gebruiken. We schermen kwetsbare mensen af en vragen jongeren volle bars te vermijden.”

“Ons uiteindelijke doel is niet om de pandemie zomaar onder controle te hebben, maar om die te beëindigen. Daarom blijft een vaccin een topprioriteit.” Trump herhaalde ook dat hij nog steeds gelooft dat het virus zal verdwijnen. En dat het eigenlijk nooit had mogen gebeuren, dat China het virus binnen zijn grenzen had moeten stoppen.

“Redde 3 à 4 miljoen levens”

De woordvoerder van het Witte Huis Kayleigh McEnany zei dinsdag dat de strategie van Trump om de pandemie te bestrijden miljoenen levens gespaard heeft. Tijdens een persbriefing verdedigde McEnany de beslissing om de economie stil te leggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. “Het was de juiste beslissing. De president redde zo 3 tot 4 miljoen levens”, zei McEnany.

Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten en expert voor Amerikaanse overheid, zei dinsdag dan weer dat de testcapaciteit in heel de VS nog moet verbeterd worden om een nieuwe golf tegen te gaan. “We moeten het zeker beter doen. De hele testcapaciteit moet verbeterd worden”, zei Fauci in een CNN-interview.