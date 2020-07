CLUBNIEUWS. Sandy Walsh krijgt geen contract bij STVV, Caufriez op weg naar Oostende

Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden. Trainers leggen nieuwe accenten en technisch directeuren zoeken nog de laatste versterkingen voor hun selectie. Er beweest heel wat in de Jupiler Pro League, en dus een verse portie clubnieuws.

KV OOSTENDE. Ook Anton Tanghe krijgt contract

Na Jordy Schelfhout heeft ook Anton Tanghe (21) een contract gekregen. Tanghe kwam vorig seizoen over van de beloften van Club en debuteerde al bij de hoofdmacht. Hij mag zich dus verder ontwikkelen bij het nieuwe Oostende. De verdediger van 1,94 meter tekende tot 2023. Vorig seizoen speelde hij één wedstrijd op Standard. Toen viel hij negentien minuten voor tijd in. “Nu kan ik zeggen dat ik een volwaardig lid ben van de selectie. Ik besef dat ik nog hard moet werken en dat die kans op speelminuten er dan wel komt”, aldus Tanghe. (jve)

KV KORTRIJK. Supporters mogen de kleur van de nieuwe shirts kiezen

Kortrijk heeft het ontwerp van de truitjes voor volgend seizoen klaar. Het houdt de fans in spanning, maar kan al een tipje van de sluier lichten. Sterker: de abonnees mogen zelf bepalen in welk tenue de Kerels volgend seizoen in het Guldensporenstadion op het veld komen. Ze mogen kiezen tussen wit, dat de afgelopen seizoenen voor het thuistenue werd gehanteerd, of rood, dat vroeger de eerste uitrusting was. Eind juli worden de truitjes voorgesteld. (gco)

CERCLE BRUGGE. Vandaag achter gesloten deuren in Winkel

Cercle speelt vandaag om 19.30 uur op het veld van Winkel Sport. De match wordt achter gesloten deuren gespeeld, maar er is voor de fans opnieuw een livestream met één camera voorzien. De Engelse physical coach Eddie Lattimore is intussen aangekomen. Hij werkte eerder met Paul Clement bij Reading. Kylian Hazard traint nog altijd individueel, hij moet contact mijden. De deals met Hauge en Kanouté zijn nog steeds niet rond. De jonge Yentl De Baets, die twee jaar geleden van Gent overkwam, trekt naar Letland. (kv)

CLUB BRUGGE. Mignolet: “Oefenwedstrijden zijn er om stappen te zetten”

Simon Mignolet kwam nog eens terug op de nederlaag tegen AA Gent. “We speelden een goede pot en heel wat jongens konden minuten maken. We hebben ook geen geblesseerden, ondanks de zware trainingsweek en de intensieve wedstrijd. Dat is goed nieuws. We gaan hier zeker niet flauw over doen, oefenwedstrijden zijn er om te leren en stappen te zetten. Dat we al enkele stevige tegenstanders kregen? Dat is de ideale voorbereiding op de bekerfinale.” (jve)

Foto: Photo News

AA GENT. Foundation zoekt communitycoach

KAA Gent Foundation bouwt zijn activiteiten verder uit en zoekt een communityoach voor de verschillende sociaal-sportieve projecten met het oog op een onmiddellijke indiensttreding. Er wordt ook een wervingsreserve aangelegd voor één jaar. De community coach is een veldwerker die sport als middel gebruikt om te zoeken naar de talenten van mensen. Samen met hen en met de verbindende kracht van AA Gent bouwt hij aan persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie. Kandidaten kunnen hun cv doormailen naar de club. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Caufriez op weg naar de uitgang

Verdediger Maximiliano Caufriez lijkt op weg naar de uitgang. Nadat Moeskroen al interesse toonde, is het nu KV Oostende dat doorduwt. Het deed al een eerste bod, dat door de Waaslanders geweigerd werd. Vrijdag oefenen de Waaslanders op het veld van Cappellen. De match is zonder toeschouwers, maar is te volgen via Twitter vanaf 19.30 uur. (bcd)

RC GENK. Ito weer paraat, opnieuw coronatests

Wolf kan tegen Utrecht weer een beroep doen op Junya Ito. De Japanner trainde gisteren tijdens de stage in Zeeland weer met de groep mee. Ook Kouassi pikte aan met de groepssessie en zou in aanmerking komen voor eerste speelminuten sinds zijn malaria-aanval. De spelers en Genkse delegatie ondergaan vandaag weer een coronatest. De voorbije testen waren negatief voor iedereen. In de voormiddag wordt er ook getraind, om 16 uur volgt het oefenduel met Utrecht. Deze wedstrijd vindt plaats achter gesloten deuren, ook de pers is niet welkom. (krli)

ANTWERP. Coopman op krukken naar fotoshoot

Fotoshoot bij de Great Old gisteren. De A-kern van Antwerp poseerde naar jaarlijkse gewoonte voor de nieuwe ploegfoto. Dragan Lausberg en belofte Bruny Nsimba mochten er mee op, en ook Sander Coopman – op krukken, want revaliderend van een knieblessure – was van de partij. Alireza Beiranvand zit nog in quarantaine én zijn transfer is nog altijd niet geofficialiseerd, waardoor de doelman nog ontbrak. Maar binnenkort wordt er toch nog een nieuwe ploegfoto genomen met de nieuwe truitjes. (dvd)

STVV. Geen akkoord met Sandy Walsh

Ex-RC Genk-speler Sandy Walsh traint niet langer mee in Sint-Truiden. Er werd geen akkoord betreft een verbintenis gevonden tussen beide partijen. Walsh sloot vorige dinsdag aan op stage in Horst. Vorig seizoen kwam hij uit voor Zulte Waregem, maar ook daar kreeg hij geen nieuw contract. (gus)