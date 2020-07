Alle zestien gijzelaars na ruim tien uur bevrijd uit bus in Oekraïne

Alle gijzelaars die in de Oekraïense stad Loetsk vastgehouden werden in een bus, zijn opnieuw op vrije voeten. De veiligheidsdiensten bestormden de bus en rekenden de dader in.

Intussen is ook duidelijk hoeveel mensen vastgehouden werden. Volgens veiligheidsdienst SBU gaat het om zestien personen. Voor de bestorming had de man al drie mensen vrijgelaten: een oudere vrouw, een adolescent en een zwangere vrouw. De dertien anderen waren nog in het voertuig. Niemand raakte gewond, klinkt het.

De gijzeling duurde meer dan tien uur. De man was volgens de autoriteiten gewapend met een kalasjnikov machinegeweer, een pistool en een granaat de bus opgestapt. Er waren op een bepaald moment geweerschoten gelost.

Het centrum van Loetsk, een stad met zo’n 200.000 inwoners in het westen van het land, was tijdens de gijzeling volledig afgesloten, onder meer met tanks.

Politie gebeld

De gijzelnemer had de politie opgebeld en stelde zich voor als Maxime Plochoj. Er werd met hem onderhandeld. Volgens de viceminister van Binnenlandse Zaken heeft de man een “complexe mentale toestand”. Blijkbaar zou hij ook heel wat frustraties geuit hebben over het Oekraïense systeem op sociale media. Dat schreef het Britse blad The Sun.

