Buren en bewoner in rolstoel strijden voor toegang tot historisch straatje: “Antwerpenaren, hou de prachtige Vlaaikensgang open”

Antwerpen -

Een van de mooiste straatjes van Antwerpen is in woelige wateren terechtgekomen. Of toch de toegang ernaar via de Hoogstraat. Een nieuwe eigenaar zou de poort dichthouden, waardoor een buur in een rolstoel nauwelijks nog wegraakt. Andere buren hebben nu een actie opgezet om het privéstraatje te laten erkennen als servitudeweg.