Microfoons pikken verhitte discussie op tussen trainers in Italië: “Rammel niet met mijn ballen”

Atalanta won dinsdag met 1-0 tegen Bologna. Luis Muriel zorgde voor de enige goal van de partij. Toch ging het na de wedstrijd vooral over een akkefietje tussen de beide coaches.

Na een stevige tackle van Atalanta-midddenvelder Robin Gosens zat het spel op de wagen. Volgens Bologna-coach Sinisa Mihajlovic ging Gasperini, de coach van Atalanta, daarop iets te wild tekeer. Mihajlovic liet dan ook zijn ongenoegen blijken.

“Waarom praat jij met hem? Spreek met je eigen spelers en rammel niet met mijn ballen”, riep Mihajlovic richting zijn collega. In het lege stadion konden de microfoons alles haarfijn registreren. Gasperini kon de niet zo fraaie woorden niet echt smaken en ging door het lint. Hij moest door zijn staf gekalmeerd worden. Toch werd hij later nog naar de tribune verwezen.

Dat het om een akkefietje ging in het heetst van de strijd was snel duidelijk. Na het laatste fluitsignaal sloten de beide coaches namelijk al terug vrede.

Door de 1-0-zege is Atalanta nu de eerste ploeg in 60 jaar die de kaap van 95 goals in een seizoen rondt.