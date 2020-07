FC Porto pakte de Portugese titel met nog twee speeldagen te gaan. De thuiswedstrijd tegen Moreirense op de 33ste speeldag was dan ook een soort van galapartij. Dat werd het ook want de troepen van trainer Sergio Conceiçao wonnen met 6-1. Hun vijfde doelpunt was er eentje om, op z’n minst, in te kaderen. Na een waar tikitika-spektakel zoals in de beste jaren van Fc Barcelona legde Francisco Soares de bal in het netje.