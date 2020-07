Eindelijk: Na meer dan een jaar mag Mile Svilar nog eens spelen bij Benfica (en hij houdt nog de nul ook)

Mile Svilar (20) heeft eindelijk nog eens van zich laten horen. Voor het eerst in 2,5 jaar mocht het toptalent nog eens opdraven in een competitiewedstrijd voor zijn club Benfica. In een 4-0-zege hield Svilar meteen zijn netten schoon.

Wanneer speelde Svilar voor het laatst een wedstrijd in de hoofdmacht van Benfica? Het lijkt een eeuwigheid geleden. Op 3 april 2019 was het dat de Belgische doelman voor het laatst onder de lat stond bij de Portugese topclub. In een bekerwedstrijd tegen Sporting Lissabon. Voor zijn laatste competitiewedstrijd moeten we nog eens anderhalf jaar terug.

Svilar, die ooit een van de grootste keeperstalenten ter wereld was, kreeg in een overbodige match tegen laagvlieger Deportivo Aves nog eens zijn kans. Hij kwam nooit in de problemen en kon meteen een clean sheet op zijn conto schrijven.

In 2017 verliet de Belg met Servische roots Anderlecht voor het Portugese Benfica. Daar speelde hij aanvankelijk geregeld - ook in de Champions League - maar na enkele onzekere tussenkomsten verloor hij het vertrouwen en werd er hij zelfs gedegradeerd tot derde doelman. Bij Benfica heeft Svilar nog een contract tot 2022.