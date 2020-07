Courtois na het winnen van de Trofeo Zamora: “Vooral mijn kopbal tegen Valencia zal bijblijven”

Na een erg sterk seizoen mag Courtois niet enkel een nieuwe Spaanse titel op zijn palmares bijschrijven, maar ook een derde Trofeo Zamora. Dat is de trofee voor minst gepasseerde doelman in de Spaanse competitie. Op het twitterkanaal komt Courtois terug op het winnen van de trofee.

?? "Ganar el Trofeo Zamora es un gran honor."

?? @thibautcourtois

?? 34 partidos

? 20 goles encajados

?? 0,59 goles por partido

? 18 porterías a cero#RMLiga | #34Ligas pic.twitter.com/Bwt9QCtaRp — Real Madrid C.F. (34??) (@realmadrid) July 21, 2020

“Natuurlijk ben ik tevreden met deze prijs. Al is het voor mij geen individuele prijs, maar eentje van de hele ploeg”, steekt onze nationale nummer één van wel. “De trofee zegt veel over het harde werk dat we dit seizoen geleverd hebben. De titel winnen was prioriteit en de clean sheet hebben daar zeker bij geholpen. Ze geven de doelman, de verdediging en de rest van het team vertrouwen. Daarnaast heb je bij een clean sheet zelf genoeg aan één goal om de wedstrijd te winnen.”

“Een doelman is er om punten te proberen redden, maar uiteindelijk doe je het met een hele ploeg. Als bij ons iedereen zijn werk doet, krijgen we niet veel goals tegen, want we hebben veel kwaliteit. We werken dagelijks hard met de spelers en de staf en het is dat werk dat ons helpt om elke week te presteren.”

Gevraagd naar zijn meest memorabele momenten, noemt Courtois er verschillende: “Er waren de saves tegen Valencia en Getafe. Ook de redding op een kopbal tegen Eibar was een goed moment. Daarnaast zal ook mijn kopbal op bezoek bij Valencia bijblijven - de kopbal van Courtois in het slot van de wedstrijd leidde toen een doelpunt in.”

Courtois is de eerste Real-doelman sinds Iker Casillas in 2008 die de Trofeo Zamora in ontvangst mocht nemen. In 2013 en 2014 won Courtois de trofee al tweemaal, toen in het shirt van stadsrivaal Atletico.

Bekijk hier nog eens de kopbal van Courtois die de late gelijkmaker van Benzema inleidde: