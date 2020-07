Toni Kroos over de donkere kant van het voetbal: “Je krijgt problemen als je openlijk kritisch bent”

Real Madrid-middenvelder Toni Kroos heeft woensdag zijn landgenoot Andre Schürrle bijgetreden, die vorige week zijn afscheid aan de voetbalsport aankondigde in Der Spiegel en daarbij aangaf dat “spelers in de voetbalwereld geen zwakheid mogen tonen” en dat “eerlijkheid niet gewaardeerd wordt”.

Kroos zei woensdag in een podcast, die hij samen met zijn broer Felix runt, dat de uitspraken van Schürrle “honderd procent correct waren”.

Beide spelers werden in 2014 samen wereldkampioen in Brazilië. “Ik hield er altijd van samen met Andre te spelen, en we kwamen ook naast het veld goed overeen”, ging Kroos verder. “Maar je had altijd wel het geval dat hij misschien niet het grootste zelfvertrouwen had. Ik sta wel achter zijn uitspraken. Ik heb het gevoel dat je tegenwoordig niet langer oneindig kritisch kan zijn. Wanneer iemand buiten de lijntjes kleurt en openlijk en eerlijk kritisch is, is het meestal de persoon zelf die daar achteraf problemen mee krijgt.”

Felix Kroos, de broer van Toni, ging ook akkoord. “Heel weinig spelers blijven zichzelf in deze wereld”, zei Felix wiens contract bij Union Berlijn eind vorige maand afliep. “Dat komt door het grote geld dat er in het voetbal omgaat. Als je eerlijk bent, heb je geen lange houdbaarheidsdatum in deze business. Je wordt dan bekeken als een moeilijk karakter. Het creëert problemen en dat wil je natuurlijk niet.”