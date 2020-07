Antiapartheidsstrijder Andrew Mlangeni overleden

Andrew Mlangeni, een medestrijder van de Zuid-Afrikaanse antiapartheidsactivist Nelson Mandela, is op 95-jarige leeftijd overleden. Mlangeni was in 1963 samen met Mandela en anderen tot levenslang veroordeeld. Mandela werd na het afschaffen van de apartheid president van Zuid-Afrika.

Mlangeni was de laatste levende van de groep strijders die destijds werd veroordeeld. Hij zat ruim twintig jaar vast op Robbeneiland.

De huidige president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa, heeft het op Twitter over een “gigantische boom die is omgevallen”. Hij noemt Mlangeni een onbaatzuchtige strijdveteraan die zijn leven wijdde aan het bestrijden van onrecht.

Mlangeni werd volgens de president op 14 juli in het ziekenhuis opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria vanwege buikpijn.