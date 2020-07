Coronacijfers blijven maar stijgen: bijna dagelijks meer dan tweehonderd nieuwe besmettingen tussen dinsdag en vrijdag

Het gaat niet de goede kant uit met coronacijfers. Tussen vorige week dinsdag en vrijdag zijn er bijna dagelijks meer dan tweehonderd nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat zei Boudewijn Catry, interfederaal woordvoerder over het coronavirus, woensdag op de persconferentie over de coronacijfers. Verwacht wordt dat de daggemiddelden daarom nog verder zullen stijgen de komende dagen. Voor de periode van 12 tot 18 juli, de jongste periode van zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, ligt het daggemiddelde al op 184.

Op de persconferentie bleek ook dat de Franstalige interfederale woordvoerder, Yves Van Laethem, zich in zelfisolatie heeft geplaatst nadat hij in contact was geweest met een coronapatiënt. “Yves is zelf niet ziek, maar heeft zich uit voorzorg in thuisquarantaine gezet. Juist om ervoor te zorgen dat hij geen anderen zou besmetten mocht hij binnen enkele dagen toch plots ziek worden.”

Het aantal ziekenhuisopnames gaat eveneens verder in stijgende lijn. De voorbije week waren er gemiddeld twaalf nieuwe opnames per dag, tegenover minder dan tien de week voordien. “Daar hadden we ons aan verwacht, omdat de tendens van deze indicator deze van de nieuwe infecties met ongeveer twee à drie weken volgt”, zei Catry.

Er liggen op dit moment 178 personen in het ziekenhuis wegens COVID-19, waarvan 35 op intensieve zorg. “Het is niet hopeloos, we kunnen het tij nog keren, maar het moet nu snel gaan. We vragen om uw handen vaker te wassen dan gisteren, en om er vandaag extra op te letten dat u zeker anderhalve meter afstand houdt van uw medemens.” Catry herhaalde ook de oproep om zoveel mogelijk buiten af te spreken.

Volgens Catry signaleren de regionale gezondheidsdiensten dat de meeste infecties gebeuren via sociale contacten. Het merendeel van de nieuwe besmettingen zou zich bovendien voordoen in de groep van 20- tot 59-jarigen.

“Dat betekent dat de ouderen, vooral de mensen in woonzorgcentra, momenteel niet in het oog van de storm zitten. Laat ons er alles aan doen om dat zo te houden”, zei de woordvoerder. Hij riep onder meer op om bij een bezoek aan woonzorgcentra nauwgezet de richtlijnen op te volgen.

