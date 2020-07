Buurt is stank beu van immense opslagplaats met miljoenen liters mest: “We kunnen hier zelfs geen raam meer open zetten”

Meise -

Een vijftigtal buurtbewoners uit Rossem klaagt over hevige geurhinder. Die is volgens hen afkomstig van een opslagtank van plantaardige mest van het landbouwbedrijf Agroservice. De buurt vraagt dat de gemeente optreedt zodat de geurhinder verdwijnt. Vandaag, woensdag bereikte de zaak een triest hoogtepunt. De zaakvoerster belde de politie omdat de buren samen kwamen voor een foto vlakbij de grens aan haar bedrijf. “Ik voel me persoonlijk gepakt. Daarom belde ik de politie. De buurt wil me hier gewoon weg”, zegt ze.