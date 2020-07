Ex-Lyon-spits Sidney Govou verrast: “Benzema is een completere speler dan Henry”

Thierry Henry is een legende in Frankrijk. Hij speelde 123 wedstrijden voor het nationale elftal en hij maakte deel uit van de Arsenal Invincibles. Toch kiest zijn gewezen ploegmaat bij de Franse nationale ploeg Sidney Govou Karim Benzema boven Henry. Benzema won recent de Spaanse titel met Real Madrid en heeft een van de beste seizoenen uit zijn carrière achter de rug.

Het is een boute uitspraak van de voormalige aanvaller. Henry werd namelijk Europees en wereldkampioen met Frankrijk. Daarnaast won hij ook titels in Engeland, Spanje en Frankrijk én won hij de Champions League met Barcelona.

Foto: BELGAIMAGE

Toch staaft Govou zijn uitspraak met enkele welgekozen argumenten. “Henry maakte veel indruk op mij en mijn generatiegenoten. Door hem werd een hele generatie verliefd op het voetbal. Hij was ontzettend snel met de bal aan de voet, maar Benzema is volgens mij een meer complete aanvaller. Ik heb hem altijd een van de beste spitsen van Europa gevonden. Hij zit zeker op hetzelfde niveau als Henry.”

“Bij Real had hij het aanvankelijk moeilijk, wat logisch is, maar de laatste jaren heeft hij zich enorm ontwikkeld. Sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid. Benzema is een echte leider”, aldus Govou.