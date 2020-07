Jongetje (4) overleden nadat hij in kritieke toestand uit water wordt gehaald in Nederland

Een 4-jarige jongen die dinsdagmiddag door omstanders in de Zegerplas bij het Nederlands Alphen aan den Rijn in het water werd gevonden, is in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet duidelijk hoe het kind in de plas terecht is gekomen. “Dat onderzoeken we momenteel”, zegt een politiewoordvoerster aan De Telegraaf.

Agenten kregen dinsdag rond 15.30 uur een melding dat er een kind in de plas was gesignaleerd. Toen de hulpdiensten per helikopter arriveerden, was het kind door omstanders al uit het water gehaald en gereanimeerd.

Het kind werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar helaas tevergeefs. “Ondanks alle levensreddende handelingen is hij in het ziekenhuis overleden”, meldt de politie. Hoe het jongetje in het water is geraakt, wordt onderzocht. Het is niet duidelijk of de ouders van de jongen in de buurt waren. Nabij het water staat een speeltuintje.

“Wat wij hebben gezien als ouders vandaag is de nachtmerrie voor iedere ouder”, zegt een getuige aan De Telegraaf. “Wij waren daar met onze dochter en zoon en een vriendje. Het was gezellig, de kinderen hadden plezier. En toen ineens een gitzwarte wolk... een kind dat levenloos uit het water wordt gehaald.”

Ook voor de vrouw is het een raadsel hoe het kind in het water terecht is gekomen. “Ja, ook wij voelen ons schuldig. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, waarom heeft niemand dit op tijd gezien, waarom hebben wij het niet op tijd gezien?”