Jef Vermassen naar cassatie in zaak Thomas De Boeck

Advocaat Jef Vermassen trekt naar cassatie tegen het arrest over Thomas De Boeck. De man uit Aalst die zijn vriendin had misbruikt en zwaar verminkt, kreeg daar vorige maand een celstraf van 19 jaar voor. Maar Vermassen heeft deontologische vragen bij het PV dat door een politieman is opgesteld nadat die door de verdachte zou zijn aangereden.

De Boeck werd door het Gentse hof van beroep veroordeeld nadat hij zijn ex-vriendin in 2015 zwaar had verminkt. Bij zijn vlucht zou hij ingereden zijn op een politieagent. Hij kreeg voor de poging moord en de poging doodslag telkens een aparte straf. Maar de politieagent op wij hij was ingereden, stelde het PV destijds zelf op.

“Het is een algemene regel dat de politieman die bij een voorval betrokken is, niet degene is die het proces-verbaal opmaakt”, zegt Vermassen. “Ze waren met drie politiemannen. Het is mij een raadsel waarom precies hij dat PV moest opmaken. Het gaat hier om moordpoging, geen akkefietje.”

Indien het arrest in Cassatie wordt nietig verklaard, moet de zaak opnieuw voorkomen in een ander hof van beroep.