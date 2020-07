Regering bevestigt: “Sociale verkiezingen vinden plaats in november”

De sociale verkiezingen, die in mei werden uitgesteld wegens de coronapandemie, vinden plaats van 16 tot 29 november. Dat staat in een Koninklijk Besluit van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V), dat woensdag werd gepubliceerd in het Staatsblad. De minister volgt daarmee zoals verwacht het advies van werkgevers en vakbonden.

De sociale verkiezingen hadden normaal in mei moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis werden ze uitgesteld. Meteen al was er sprake van de periode 16-29 november, en die tijdspanne werd eind juni ook door werkgevers en vakbonden naar voren geschoven in de schoot van de Nationale Arbeidsraad.

Het Koninklijk Besluit bepaalt dat de opgeschorte verkiezingsprocedure vanaf eind september moet worden heropgestart in de bijna 7.000 ondernemingen waar ze na de corona-uitbraak was opgeschort. De verkiezingen zelf vinden plaats tussen 16 en 29 november.

De sociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. Tijdens die verkiezingen kiezen werknemers wie hen de komende jaren zal vertegenwoordigen binnen de ondernemingsraden (OR’s) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW’s).