Hoe het voelt wanneer 30.000 voetbalsupporters oerwoudgeluiden naar je maken? Engelse cultspits vertelt zijn verhaal

Racisme in voetbalstadions is nog steeds een groot probleem. Daar kan Emile Heskey van meespreken. In een interland tussen Engeland en Slovakije in 2002 werd hij een hele match lang racistisch bejegend. Op het YouTube-kanaal van B/R Football vertelt Heskey hoe hij die wedstrijd ervaren heeft.

Aanvankelijk dacht Heskey dat hij gewoon boegeroep hoorde, maar dat bleek snel niet zo te zijn. “Maar ik moest professioneel blijven, dacht ik. Maar wanneer meer dan 30.000 mensen apengeluiden maken, gericht aan jouw adres, dan is dat moeilijk.”

“Op dat moment dacht ik eigenlijk enkel aan voetbal spelen. Wat op zich droef is. Ik word racistisch bejegend, maar toch kan ik enkel denken aan verder spelen. Uiteindelijk besef je ook pas achteraf wat er die avond eigenlijk echt gebeurd is.”

Wanneer de spelers in de rust de kleedkamer intrekken, durft niemand Heskey over de feiten aan te spreken. Nochtans telde de kern met onder meer Frank Lampard, Gary Neville en Steven Gerrard enkele sterke karakters. “Waarschijnlijk durfden ze me niet vragen hoe het met me ging. Maar dat is de manier waarop we in dit land met racisme omgaan: we spreken er niet over. En dat maakt het probleem alleen maar erger”, vertelt Heskey daarover.

“Als zwarte spelers hebben we ook geen enkele keer samen gezeten om dat probleem aan te kaarten omdat we zo geprogrammeerd waren om te denken dat het deel uitmaakte van het leven als zwarte profvoetballer”, gaat Heskey verder.

”Heskey heeft verder in de video ook een boodschap voor ploegmaats van zwarte spelers: “Als je getuige bent van racisme tegenover een ploegmaat: steun hem dan. Tijdens een wedstrijd zitten jullie samen in de loopgraven. Kruip bij deze problematiek ook samen in de loopgraven en vecht samen tegen racisme.”

Bekijk hier de volledige video: