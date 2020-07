Hij liet vrouwen toe aan zijn universiteit, bouwde de stad weer op na de oorlog maar we kennen hem vooral van zijn plein

Leuven -

Mgr. Ladeuzeplein. De naam kent iedereen vandaag in Leuven, maar ooit heette het plein de Volksplaats. Meteen na het overlijden van Monseigneur Paulin Ladeuze op 29 januari 1940 was men het er roerend over eens: de voormalige rector verdiende het dat het grootste plein van Leuven naar hem vernoemd werd.