OEFENWEDSTRIJDEN. Antwerp gaat onderuit tegen Roda, met Belgische uitblinker

Heel wat oefenwedstrijden met eersteklassers op woensdag. Antwerp kwam als eerste in actie: The Great Old verloor met 1-3 van Roda JC. Later volgen nog KRC Genk-Utrecht, Westerlo-STVV, Club Brugge-Deinze, Standard-Monaco, Winkel-Cercle Brugge en AA Gent-Lyon.

Antwerp verloor in de namiddag in een oefenduel achter gesloten deuren met 1-3 verloren van Roda JC. De bezoekers, die uitkomen in de Nederlandse tweede klasse, namen een droomstart. Al in de tweede minuut stifte Jordy Croux, de Belgische aanvoerder van Roda, een bal over Jean Butez (0-1). Net voor het half uur maakte Thijmen Goppel er met een rake kopbal 0-2 van.

Vijf minuten na de pauze scoorde Antwerp de aansluitingstreffer langs Jonathan Bolingi. Maar in de 66e minuut maakte Croux er met zijn tweede van de namiddag 1-3 van.

Afgelopen zaterdag stond Antwerp met FC Utrecht ook al tegenover een Nederlandse tegenstander. Dat duel in Deurne eindigde op 0-0. Vrijdag volgt een treffen met het Franse Lyon.

Het team van Ivan Leko bereidt zich voor op de bekerfinale van volgende week zaterdag (1 augustus) in het Koning Boudewijnstadion tegen Club Brugge.

