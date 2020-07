Antwerpen scherpt coronamaatregelen aan: samenscholingsverbod, masker verplicht in publieke ruimtes en strengere regels voor horeca

/ Antwerpen - Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen, heeft bijkomende maatregelen aangekondigd om het hoofd te bieden aan nieuwe corona-uitbraken in de stad. Er komt onder meer een mondmaskerplicht in alle publiek toegankelijke ruimtes en een verbod op samenscholingen met meer dan 10 mensen.

De stad Antwerpen neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft de lokale crisiscel vanmiddag beslist. De nieuwe maatregelen gaan zaterdag in, en genieten de goedkeuring van hogere instanties. De politie maakt zich op om de nieuwe maatregelen actief te controleren.

Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van lokaal contactonderzoek door Antwerps gouverneur Cathy Berx. De stad Antwerpen zal haar initiatief logistiek ondersteunen. Er wordt dus ruimte vrijgemaakt voor medische experten, die lokale broeihaarden binnen de stad zullen detecteren.

Volgende maatregelen zijn vanaf zaterdag van kracht voor het hele Antwerpse grondgebied:

1. Een verdere verstrenging van de handhaving op horecazaken. Horecazaken zullen bij manifeste overtredingen zonder uitzondering gesloten worden, zelfs indien het een eerste overtreding betreft.

Als blijkt dat het personeel van een restaurant of café geen mondmasker draagt, moet de voorziening zijn deuren tijdelijk sluiten. Ook het gedrag van klanten zal worden gecontroleerd.

2. Een registratieplicht voor horecazaken waarbij de contactgegevens van klanten bijgehouden moeten worden.

Deze maatregel ligt momenteel ook op tafel bij de Nationale Veiligheidsraad. In Antwerpen zal de verplichte registratie er dus zeker komen.

3. Een mondmaskerplicht op alle markten en kermissen. Ook in alle publiek toegankelijke ruimtes zal een mondmaskerplicht gelden, tenzij men zit om te consumeren of bij statische activiteiten waarbij voldoende afstand gegarandeerd kan worden.

Publiek toegankelijke ruimtes zijn alle plaatsen binnen de stad waar mensen vrij kunnen binnen wandelen, en een dak boven hun hoofd zien. Een mondmaskerplicht op straat komt er dus niet. Wel is dit een ingrijpende verandering voor activiteiten waarbij u tot voor kort geen mondmasker moest dragen. Vanaf zaterdag moet u een mondkapje opzetten om naar het toilet binnen in een café te gaan. En ook in een fitnesscentrum moet u voortaan een mondmasker dragen. Niet om te fitnessen, wel als u zich van het ene fitnesstoestel naar het andere begeeft.

4. Een verbod op hoogrisicovol consumptiegedrag zoals het delen van alcoholische dranken of het gebruik van een waterpijp.

Rondhangen met vrienden in het park wordt beperkt (zie hieronder), en samen van dezelfde fles drinken is nu ook verboden.

5. Een verbod op de alcoholverkoop voor take-away tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends om het verplaatsingsgedrag na het sluitingsuur van de horeca (om 1 uur) tegen te gaan.

Dat betekent ook dat er geen alcohol meer te verkrijgen is in de lokale kebabzaak of frituur om middernacht.

6. De regels voor evenementen blijven gelden maar er komt een verbod op samenscholingen boven de 10 personen wanneer dit gebeurt buiten het strikte gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd worden.

Thuis mag u nog steeds afspreken met uw eigen gekozen bubbel van 15 personen. Maar u mag niet langer met diezelfde bubbel in het straatbeeld verschijnen, als blijkt dat de social distancing niet gegarandeerd kan worden. Als die afstand wel mogelijk is, mag het wel. U kunt dus nog steeds naar de yogales in het park met 15 vrienden. Met diezelfde groep neerzitten om te picknicken, mag dan weer niet.