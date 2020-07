Ninove verbiedt watercaptatie door blauwalgenbloei in Dender

Ninove - De stad Ninove verbiedt watercaptatie in de Dender omdat er ook dit jaar op meerdere plaatsen blauwalgenbloei is vastgesteld. De beslissing volgt op een advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Waterweg. Pleziervaarten zijn wel nog toegelaten, net als vissen. Al is dat laatste enkel toegelaten vanop de oever omdat contact met het water vermeden moet worden.

Landbouwers gebruiken het water van de Dender voor het besproeien van landbouwgewassen én als drinkwater voor hun vee. Maar de situatie is ernstig genoeg om dat niet langer toe te staan. Alle contact met blauwalgen moet worden vermeden, ze zijn immers giftig en kunnen huidirritatie of misselijkheid veroorzaken bij mensen en dieren die met het besmette water in contact komen.

Het is ook verboden om in de Dender te zwemmen of aan waterski, jetski en andere watersporten te doen. Maar dat mag sowieso enkel bij vergunde evenementen of in afgebakende veilige zones.