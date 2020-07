LIVESTREAM. Club Brugge speelt vijfde oefenwedstrijd tegen SK Deinze

KMSK Deinze uit 1e Klasse B is woensdagavond om 18u de vijfde tegenstander in de oefencampagne van Club Brugge. De wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld, maar kan door iedereen gevolgd worden via een livestream.

De startende XI van Blauw-Zwart:

Horvath, Ricca, Voet, Mechele, De Cuyper, Mata, Balanta, Schrijvers, De Ketelaere, Van den Keybus en Krmencik. #CLUDEI



Volg de wedstrijd vanaf 17u45 LIVE ????https://t.co/EkTvt1q23K — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 22, 2020

Het is de vijfde keer in de voorbije 10 jaar dat beide teams het in de voorbereiding tegen elkaar opnemen. De laatste driemaal (zowel in 2012, 2014 als 2019) eindigde de oefenmatch op een 1-1 gelijkspel.

De ploeg van Dirk Gevaert stond afgelopen seizoen op 6 speeldagen van het einde, met een voorsprong van 20 punten, ruim aan de leiding in Eerste Klasse Amateurs. In de nasleep van de coronacrisis werd Deinze als kampioen uitgeroepen en mocht het naar 1e Klasse B promoveren. Met Franse doelman William Dutoit (ex-STVV en KV Oostende), verdediger Siebe Blondelle (ex-RAEC Mons, Waasland-Beveren en KAS Eupen) en middenvelder Raphaël Lecomte (ex-KVC Westerlo) haalde Deinze al enkele spelers binnen die ervaring hebben in de Jupiler Pro League.