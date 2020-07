Cédric (20) mocht eigenlijk zijn graffiti tonen aan de wereld op Tomorrowland, maar daar stak corona een stokje voor: “Dit was ook een droomopdracht”

Sint-Niklaas / Aartselaar -

De nieuwe beachclub Komeet in provinciaal domein De Ster is een attractie rijker: de zijgevel veranderde in een meterslange graffitimuur met vrolijke kleuren. Een fijn alternatief voor graffitikunstenaar Cédric, die normaal gezien een graffitiwerk voor Tomorrowland mocht maken.