Negen doden bij crash legerhelikopter in Colombia

Bij een helikoptercash in Colombia zijn zeker negen doden gevallen. De legerhelikopter stortte dinsdag neer in het zuiden van het Zuid-Amerikaanse land.

Het toestel stortte neer in landelijk gebied in het departement Guaviare. De helikopter kwam deels in een rivier terecht. Aan boord waren zeventien soldaten die deelnamen aan een operatie tegen dissidente leden van de vroegere guerrillagroep FARC. Die groep sloot een vredesakkoord af, maar niet alle leden respecteren dat ook.

Zes inzittenden werden gered, maar raakten wel gewond. In eerste instantie werden elf militairen vermist. Intussen hebben de reddingswerkers negen lichamen geborgen. Naar de twee anderen wordt nog gezocht.

De oorzaak van de helikoptercrash is nog niet bekend.