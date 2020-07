Kinderen ontsnappen nipt aan brand dankzij bloedstollende reddingsactie van buren

Twee kinderen, van drie en tien jaar, zijn op spectaculaire wijze gered uit een brandend appartement in Grenoble, in het zuidoosten van Frankrijk. De twee sprongen een tiental meter naar beneden, waar ze werden opgevangen door enkele buren.

De brand in het appartement ontstond dinsdagmiddag en werd gefilmd door een bewoner van een gebouw er recht tegenover. Op de spectaculaire beelden is te zien hoe het oudste jongetje zijn kleine broertje uit het raam hangt en hem na enkele seconden vanuit het brandende appartement op de derde verdieping laat vallen, waarna het jongetje terechtkomt in de armen van enkele buurtbewoners. Vervolgens springt het oudste jongetje zelf uit het raam.

De kinderen bleven ongedeerd, zo heeft de lokale brandweer intussen gemeld. Ze werden wel even in het ziekenhuis opgenomen omdat ze rook hadden ingeademd, net als zeventien andere bewoners. Twee mannen die aan de reddingsactie deelnamen, raakten zwaarder gewond: zij liepen allebei een armbreuk op.

Voorlopig is de oorzaak van de brand niet bekend en is ook niet geweten waar de ouders van de twee jongetjes zich op het moment van de feiten bevonden.