Leuk avondje uit: corona-opstoot in Nederlands dorp gelinkt aan één café, vrees voor honderden nieuwe besmettingen

In België hebben we Ledegem als hotspot van de coronavirusuitbraak, in Nederland hebben ze Hillegom. Het dorp net ten westen van Amsterdam wordt dezer dagen geplaagd door een fikse opstoot van nieuwe besmettingen. En dan wordt er vooral met een beschuldigende vinger in de richting van één café gewezen.

Op korte tijd 28 nieuwe besmettingen in een dorp met 20.000 inwoners, dat deed de wenkbrauwen fronsen bij de regionale gezondheidsdiensten. Uit onderzoek blijkt nu dat 24 van die 28 nieuwe patiënten op zaterdag 11 juli in café ‘De Kleine Beurs’ in het centrum van het dorp passeerden. Het café is sinds afgelopen vrijdag uit voorzorg gesloten.

“Hoe de besmetting in het café precies plaatsvond, kunnen we nooit meer nagaan”, zegt directeur Sjaak De Gouw van de regionale gezondheidsdienst GGD bij de NOS. “Dat het zo massaal is, gebeurt niet vaak. We weten niet welke rol ventilatie bijvoorbeeld gespeeld heeft. Maar dat één persoon 23 mensen besmet is ongewoon. We zien ook bij het testen dat vrijwel iedereen die in de buurt was, positief is. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.”

De gezondheidsdienst vreest bovendien dat de besmette personen in de dagen na 11 juli honderden anderen hebben aangestoken. “Er zijn een aantal mensen die met lichte klachten hebben doorgewerkt. Dat zit een beetje in onze genen, niet flauw zijn en gewoon gaan werken met een kuchje of een neusverkoudheid. Maar het is verontrustend, want nu zijn er op die werkplekken veel meer mensen die we moeten volgen. Een veelvoud van die 23, tot enkele honderden.”