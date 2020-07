De stijging die wél goed nieuws is: fietstellers door het dak dankzij corona

We hebben tijdens de strenge maatregelen in maart en april dubbel zoveel gefietst als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de vijftien tellers die langs Vlaamse fietspaden staan. Eén teller zag elke zeven seconden een fiets voorbijkomen. En we lijken niet meteen van plan de fiets weer te laten staan.

Begin februari. Storm Ciara raast over ons land. Op de fietsbrug in Machelen over de E19 rijden maar half zoveel fietsers als in dezelfde week het jaar ervoor. Een maand later komt de coronastorm. Op ...