Kroongetuige van moord op Maltese journaliste met ernstige verwondingen overgebracht naar ziekenhuis

Een kroongetuige in de rechtszaak over de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De taxichauffeur werd dinsdag met verwondingen en met een mes in zijn hand door de politie gevonden. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een zelfmoordpoging.

Blogster Daphne Caruana Galizia werd in oktober 2017 met een autobom vermoord. De journaliste deed onderzoek naar corruptie in de regering en het bedrijfsleven.

Melvin Theuma geldt als een van de kroongetuigen in de zaak. Hij werd daarom ook in zijn woning door de politie bewaakt. Hij zou woensdag opnieuw een verklaring afleggen in de rechtszaal, nadat hij eerder al had verklaard dat hij geld kreeg van de zakenman Yorgen Fenech om huurmoordenaars te betalen. Fenech wordt gezien als brein achter de moord.

De advocaat van Theuma had de politie gealarmeerd toen hij zijn cliënt niet kon bereiken. Volgens politiecommissaris Angelo Gafà werd Theuma uiteindelijk gevonden met een mes in zijn hand. Hij verklaarde dat hij zichzelf had verwond. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere personen betrokken waren. De toestand van de gewonde man is kritiek, maar stabiel.

